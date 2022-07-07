В Индии кобра пробралась в школу и вызвала большой переполох среди учеников

Взрослая кобра умудрилась пробраться в государственную начальную школу в деревне Натунграм (Восточный Бурдван, Индия).

Первым заметил опасное ядовитое создание Аджит Дас, директор учебного заведения. В тот момент дети как раз собрались на молитвенной площадке, и появление змеи вызвало большой переполох.

Аджит уверен, что пресмыкающееся проникло в школу через внешнюю дренажную систему.

Об инциденте немедленно были уведомлены сотрудники Департамента лесного хозяйства. Так что у кобры не было шансов остаться в школе надолго — её поймали и выпустили подальше от людей.

Опубликовано: Антон Райт

 

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