Милохина раскритиковали после его высказываний о Шатунове
Даня Милохин оскорбился, когда журналистка позволила себе сравнить его с покойным Юрием Шатуновым. Тиктокер опубликовал в сети пост, ясно давая понять, что не рад такому сравнению.
Журналист Илья Саглиани раскритиковал известного российского блогера Даню Милохина в пух и прах после того, как тот позволил себе нелестно отозваться о ныне покойном солисте группы "Ласковый май" Юрии Шатунове.
Если он к годам Юрия заработает и удержит такую аудиторию и народную любовь, тогда можно с ним говорить.
А пока у него молоко на губах не обсохло, не стоит кичиться тем, что он мегапопулярен.
Ранее Милохин сорвался на мат, когда его сравнили с кумиром поколений Юрием Шатуновым, считая себя намного "круче" легендарного исполнителя. Кроме мата в гневном посте содержаться хвалебные речи "себе любимому".
Журналистка Анна Монгайт назвала меня современным Юрой Шатуновым. Что за *****? Я жил, жив и буду жить! Мои фанаты часто сравнивают меня с Фредди Меркьюри. Это, может, и чересчур.
...
Но я уверен, что мое мастерство посоперничает с Элтоном Джоном.
Возмутился сравнению с Шатуновым Милохин после поста журналистки Анны Монгайт. В своём Телеграм-канале представительница СМИ написала:
Умер лидер "Ласкового мая" Юра Шатунов - Даня Милохин восьмидесятых. Тот же детдомовец, карьера с многомиллионной аудиторией и шальными деньгами, тоже дикий успех у девочек.
Ранее Юрий Лоза высказался против присуждения Шатунову звания Народного артиста в ответ на петицию народа.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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