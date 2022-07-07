Додон: самолёты ВВС США тайно поставляют оружие в Молдавию
Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что американские самолёты скрытно привозят вооружения в Кишинёв.
Вечером 7 июля бывший молдавский президент Игорь Додон сообщил, что грузовые самолёты военно-воздушных сил Соединённых Штатов приземлились в аэропорту Кишинёва. По словам Додона, он сделал личный запрос в парламент Молдавии с целью уточнить, каков характер прибывших из США грузов.
Игорю Додону ответили, что данная информация является секретной, на основе чего политик сделал вывод, что Пентагон тайно поставляет американское оружие в Молдавию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Начальник ГРУ Беларуси Косыгин допустил ракетный удар по территории Польши
Додон: самолёты ВВС США тайно поставляют оружие в Молдавию
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»
Бортич отвесила пощёчину оскорбившему её звезде КВН в эфире его шоу
Бизнесмен Алишер Усманов отозвал судебный иск о разводе с Ириной Винер