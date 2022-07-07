Додон: самолёты ВВС США тайно поставляют оружие в Молдавию

Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что американские самолёты скрытно привозят вооружения в Кишинёв.

Вечером 7 июля бывший молдавский президент Игорь Додон сообщил, что грузовые самолёты военно-воздушных сил Соединённых Штатов приземлились в аэропорту Кишинёва. По словам Додона, он сделал личный запрос в парламент Молдавии с целью уточнить, каков характер прибывших из США грузов.

Игорю Додону ответили, что данная информация является секретной, на основе чего политик сделал вывод, что Пентагон тайно поставляет американское оружие в Молдавию.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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