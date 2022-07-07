Звёздный адвокат Жорин считает, что Пугачёва вправе брать 350 000 евро за корпоратив

Российский адвокат Сергей Жорин, часто работающий со знаменитостями, высказал своё мнение относительно размера гонорара Аллы Пугачёвой за корпоратив.

Известный российский адвокат Сергей Жорин, который частенько сотрудничает с отечественными знаменитостями, решил дать комментарии относительно сведений о высоких гонорарах самой известной в СССР и РФ певицы Аллы Пугачевой.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров ранее озвучил, что Алла Борисовна соглашается выступить на корпоративе не менее, чем за 350 000 евро. Такую сумму позволяют себе запрашивать лишь избранные.

Жорин считает, что когда речь заходит о таких уникальных артистах, как Примадонна, то нет никакого смысла рассуждать об адекватности/неадекватности ценника.

На мой взгляд, Пугачева имеет право и заслужила всей своей жизнью и творчеством устанавливать ту стоимость, которую она считает для себя подходящей.

Сергей Лавров говорит о Пугачёвой:

Она – великая певица, этим все сказано.

Продюсер поведал, что певица никогда не стеснялась "назначать космические ценники" за свои выступления, потому что она ценит себя и свое творчество.

Из-за таких нереальных сумм некоторые отвечали отказом Примадонне, не желая с ней сотрудничать. Организаторы различных шоу вынуждены были учитывать "пожелания" Аллы Борисовны. Ничего не поделать, ведь звезда такой величины в стране одна.