Sky News: министр обороны Британии Уоллес заменит Джонсона в партии консерваторов

Газета Sky News уведомляет, что Бен Уоллес изъявил желание выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя британской партии консерваторов.

Издание Sky News уведомляет, что глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес намеревается выдвинуться на должность лидера британской консервативной партии, заменив собой Бориса Джонсона, который ушёл с данного поста сегодня, покинув также должность премьер-министра страны.

По данным Sky News, вероятность победы Уоллеса на грядущих выборах крайне высока, поскольку по результатам социальных опросов он уже лидирует до старта самого плебисцита.