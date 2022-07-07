Путин поддержал идею приравнять войска ДНР и ЛНР к армии России
Владимир Путин положительно оценил инициативу по уравниванию статусов российских военных и бойцов народной милиции ДНР и ЛНР.
Вечером текущего четверга Владимир Путин встретился с работниками российской Госдумы, где глава политической партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов лично обратился к президенту с предложением приравнять бойцов народной милиции ДНР и ЛНР к войскам РФ.
Путин сообщил, что положительно относится к подобной инициативе и обязательно поручит её реализовать на практике. Также российский президент сообщил, что аналогичное предложение представило руководство ФСБ России, предложив приравнять к участникам спецоперации на Украине российских пограничников, что также понравилось Путину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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