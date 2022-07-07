После слов Токаева о поставках нефти в обход РФ в Казахстане взорвалось крупнейшее месторождение
В Казахстане сегодня, 7 июля, взорвалось крупнейшее нефтяное месторождение в стране.
Сегодня, 7 июля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с речью и заявил, что его страна намерена поставлять нефть в Европу в обход России
Ранее он также отмечал, что Казахстан не будет вводить санкции против России, но при этом будет исполнять все ограничения, наложенные Западом.
После слов Токаева о поставках нефти в обход Российской Федерации крупнейшее месторождение нефти Казахстана взорвалось.
При взрыве погибли двое рабочих 1985 года рождения, сообщает российское издание "Царьград",
Опубликовано: Николай Скира
-
-
-
Британские адвокаты, защищающие гонконгского миллиардера, пожаловались на угрозы
Адвокаты из британской юридической фирмы, которые представляют интересы гонконгского магната и борца за демократию Джимми Лая, получили анонимные электронные письма. В них сказано, что им не нужно приезжать в город и защищать клиента.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин: Россия ещё не начала «всерьёз» спецоперацию на Украине
Зеленский об убийстве детей в ДНР: Это то, что нам нужно
Пискорский: НАТО не поможет Польше в случае войны с РФ на территории Украины
Bloomberg: Еврокомиссия отказала Украине кредите из-за неуверенности в победе над Россией
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»