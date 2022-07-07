После слов Токаева о поставках нефти в обход РФ в Казахстане взорвалось крупнейшее месторождение

В Казахстане сегодня, 7 июля, взорвалось крупнейшее нефтяное месторождение в стране.

Сегодня, 7 июля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с речью и заявил, что его страна намерена поставлять нефть в Европу в обход России

Ранее он также отмечал, что Казахстан не будет вводить санкции против России, но при этом будет исполнять все ограничения, наложенные Западом.

После слов Токаева о поставках нефти в обход Российской Федерации крупнейшее месторождение нефти Казахстана взорвалось.

При взрыве погибли двое рабочих 1985 года рождения, сообщает российское издание "Царьград",