Министерство обороны России заявило о том, что ВСУ готовят масштабную провокацию.

Министерство обороны Российской Федерации информирует о подготовке украинскими националистами провокации в Славянске.

По заявлению российского оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины намерены подорвать детский дом в данном городе.

При этом украинская сторона после совершенного намеревается обвинить в убийстве невинных детей российские войска.

"Украинские националисты хотят взорвать детдом в Славянске и обвинить в этом ВС РФ", - приводит телеграм-канал "Известий" заявление Минобороны.

Напомним, что ранее сообщалось о намерении ВСУ взорвать химикаты в одном из украинских городов.