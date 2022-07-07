Минобороны РФ: ВСУ намерены взорвать детдом в Славянске
Министерство обороны России заявило о том, что ВСУ готовят масштабную провокацию.
Министерство обороны Российской Федерации информирует о подготовке украинскими националистами провокации в Славянске.
По заявлению российского оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины намерены подорвать детский дом в данном городе.
При этом украинская сторона после совершенного намеревается обвинить в убийстве невинных детей российские войска.
"Украинские националисты хотят взорвать детдом в Славянске и обвинить в этом ВС РФ", - приводит телеграм-канал "Известий" заявление Минобороны.
Напомним, что ранее сообщалось о намерении ВСУ взорвать химикаты в одном из украинских городов.
Опубликовано: Николай Скира
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