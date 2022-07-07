Зеленский об убийстве детей в ДНР: Это то, что нам нужно

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы Донбасса из западного оружия.

Украинский президент Владимир Зеленский сделал заявление об обстрелах Донбасса Вооруженными силами Украины из западного оружия.

Зеленский заявил, что эффект, который дает вооружение, поставленного странами Европы и Соединенными Штатами, является таким, как нужно.

Также он отметил точность, которую демонстрируют западные артиллерийские системы.

"Наконец-то ощущается, что очень мощно заработала западная артиллерия, которую мы получили от западных партнеров. Ее точность действительно такая, как нужно!" - заявил Зеленский.

Напомним, что в ходе последнего обстрела Донецка погибли трое детей и трое взрослых.