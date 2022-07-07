Зеленский назвал убийство детей в Донецке успехом западного оружия
Президент Украины Владимир Зеленский остался доволен тем. как Западное оружие действует на Донбассе.
Вооруженные силы Украины начали применять западные системы залпового огня и артиллерию в ходе боев на Донбасса.
В числе целей западного оружия оказалась и столица так называемой ДНР - город Донецк. Уже долгое время он подвергается обстрелам.
ВСУ применяют для обстрелов в том числе и западные 155-мм гаубицы и системы залпового огня.
В ходе одного из последних обстрелов жертвами стали шесть человек - трое детей и трое взрослых.
Президент же страны Владимир Зеленский назвал обстрелы Донецка успехом западного оружия. Он заявил, что это вооружение хорошо выполняет свои задачи.
"Наконец-то ощущается, что очень мощно заработала западная артиллерия, которую мы получили от западных партнеров. Ее точность действительно такая, как нужно!", - сказал президент.
Отметим, что в России заявили об уничтожении хападных реактивных ракетных систем HIMARS. В Украине же с этим не согласны.
Опубликовано: Николай Скира
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