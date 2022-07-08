В Литве начались внезапные учения НАТО

На территории Литвы начались внезапные учения НАТО, о которых ранее не сообщалось.

Жители литовского города Паланга начали замечать в небе военные самолеты Соединенных Штатов Америки.

При этом ни о каких учениях в литовских и европейских средствах массовой информации ранее не было опубликовано никакой информации.

Затем мэр курортного города Шарунас Вайтакус в своих социальных сетях объяснил, что это военные учения североатлантического альянса.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 