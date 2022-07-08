В Литве начались внезапные учения НАТО

На территории Литвы начались внезапные учения НАТО, о которых ранее не сообщалось.

Жители литовского города Паланга начали замечать в небе военные самолеты Соединенных Штатов Америки.

При этом ни о каких учениях в литовских и европейских средствах массовой информации ранее не было опубликовано никакой информации.

Затем мэр курортного города Шарунас Вайтакус в своих социальных сетях объяснил, что это военные учения североатлантического альянса.