В Литве начались внезапные учения НАТО
На территории Литвы начались внезапные учения НАТО, о которых ранее не сообщалось.
Жители литовского города Паланга начали замечать в небе военные самолеты Соединенных Штатов Америки.
При этом ни о каких учениях в литовских и европейских средствах массовой информации ранее не было опубликовано никакой информации.
Затем мэр курортного города Шарунас Вайтакус в своих социальных сетях объяснил, что это военные учения североатлантического альянса.
Опубликовано: Николай Скира
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