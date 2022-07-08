Украинские солдаты жалуются на то, что их совсем плохо снабжают и выдают нормального оружия.

Солдаты Вооруженных сил Украины жалуются на свое ужасное положение в боях против российской армии.

Так, солдаты 24-й бригады украинской армии записали видеообращение и рассказали, что их, как пушечное мясо, бросают в бой против техники с одними лишь автоматами.

"Это видео записывается не с целью подорвать авторитет Вооруженных сил Украины. Это моя личная позиция и позиция моих сослуживцев. Мы не отказываемся выполнять свой долг, но мы не хоти находиться в 24-й бригаде. Нас бросают на мясо с одними лишь автоматами против танков, артиллерии", - рассказал автор видео.

Также он рассказал, что солдаты держали свои позиции пять дней. но затем против них бросили авиацию, тяжелую артиллерию. У его подразделения не было вооружения для обороны.

Из-за этого он принял решение отдать приказ своим людям отступать.