В Гонконге возникли проблемы с системой карантина по COVID, которую требует Китай

После отмены запретов на полеты в Гонконге путешествовать стало проще, но возникла другая проблема: жителям, которые желают уехать за границу, необходимо найти комнату для карантина для возвращения.

До конца октября в городе выделено 24 000 карантинных комнаты. Однако сокращение изоляции до семи дней и открытие границы для нерезидентов вызвали всплеск поездок.

Китайским путешественникам удобно использовать Гонконг как ворота на материк, где все еще действуют ограничения на авиарейсы.

С апреля по июнь количество прибытий из материкового Китая в аэропорт Гонконга выросло на 11 000 %. Путешественники пытаются бронировать комнаты для карантина, на рынке уже появились спекулянты, выросли цены на недвижимость.

Новый лидер Гонконга Джон Ли пообещал уменьшить неудобства в поездках. Но он отметил, что ключевыми требованиями для открытия границы с материком является сокращение количества заражений COVID и уровня смертности.

Депутат Дорин Конг призвала правительство Гонконга следить за наличием карантинных комнат и публиковать эти данные в свободном доступе. Она также создала горячую линию для жителей, которые не могут вернуться.

Конг заявила, что правительство должно составить график ослабления ограничений и назвать основания, составить дорожную карту.

По всему миру растет стоимость авиабилетов. В июне цены на перелет в эконом-класе от Гонконга до Лондона составили 5 360 долларов, что более чем в пять раз выше, чем до пандемии.