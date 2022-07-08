В Гонконге возникли проблемы с системой карантина по COVID, которую требует Китай
После отмены запретов на полеты в Гонконге путешествовать стало проще, но возникла другая проблема: жителям, которые желают уехать за границу, необходимо найти комнату для карантина для возвращения.
До конца октября в городе выделено 24 000 карантинных комнаты. Однако сокращение изоляции до семи дней и открытие границы для нерезидентов вызвали всплеск поездок.
Китайским путешественникам удобно использовать Гонконг как ворота на материк, где все еще действуют ограничения на авиарейсы.
С апреля по июнь количество прибытий из материкового Китая в аэропорт Гонконга выросло на 11 000 %. Путешественники пытаются бронировать комнаты для карантина, на рынке уже появились спекулянты, выросли цены на недвижимость.
Новый лидер Гонконга Джон Ли пообещал уменьшить неудобства в поездках. Но он отметил, что ключевыми требованиями для открытия границы с материком является сокращение количества заражений COVID и уровня смертности.
Депутат Дорин Конг призвала правительство Гонконга следить за наличием карантинных комнат и публиковать эти данные в свободном доступе. Она также создала горячую линию для жителей, которые не могут вернуться.
Конг заявила, что правительство должно составить график ослабления ограничений и назвать основания, составить дорожную карту.
По всему миру растет стоимость авиабилетов. В июне цены на перелет в эконом-класе от Гонконга до Лондона составили 5 360 долларов, что более чем в пять раз выше, чем до пандемии.
Опубликовано: Светлана Репина
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