Wall Street Journal: Российские войска превратили Запорожскую АЭС в военную базу

Американское издание Wall Street Journal пишет, что армия России заняла Запорожскую АЭС.

По информации американского авторитетного издания The Wall Street Journal, Вооруженные силы России превратили Запорожскую АЭС в настоящую военную базу.

Стоит отметить, что данный объект является крупнейшей атомной электростанцией на территории всей Украины.

Вокруг станции, пишет источник, установлены минные поля из противопехотных мин, а все камеры и электрические приборы плохо работают.

Напомним, что еще в начале спецоперации велись бои около другой АЭС - Чернобыльской. Это приводило к пожарам и распространению радиации.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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