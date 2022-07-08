Wall Street Journal: Российские войска превратили Запорожскую АЭС в военную базу
Американское издание Wall Street Journal пишет, что армия России заняла Запорожскую АЭС.
По информации американского авторитетного издания The Wall Street Journal, Вооруженные силы России превратили Запорожскую АЭС в настоящую военную базу.
Стоит отметить, что данный объект является крупнейшей атомной электростанцией на территории всей Украины.
Вокруг станции, пишет источник, установлены минные поля из противопехотных мин, а все камеры и электрические приборы плохо работают.
Напомним, что еще в начале спецоперации велись бои около другой АЭС - Чернобыльской. Это приводило к пожарам и распространению радиации.
Опубликовано: Николай Скира
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