Зеленский: политика Лондона в отношении Украины не изменится после ухода Джонсона
Владимир Зеленский сообщил, что уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании не помешает Лондону поддерживать Украину.
8 июля Владимир Зеленский прокомментировал новость об увольнении Бориса Джонсона с должности британского преьмер-министра, заверив, что в дальнейшем отношение официального Лондона к Киеву не изменится, ввиду чего Великобритания продолжит полноценную поддержку Украины.
Примечательно, что такой вывод Зеленский сделал после личной телефонной беседы с Джонсоном, произошедшей уже после отставки политика.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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