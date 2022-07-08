Зеленский: политика Лондона в отношении Украины не изменится после ухода Джонсона

Владимир Зеленский сообщил, что уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании не помешает Лондону поддерживать Украину.

8 июля Владимир Зеленский прокомментировал новость об увольнении Бориса Джонсона с должности британского преьмер-министра, заверив, что в дальнейшем отношение официального Лондона к Киеву не изменится, ввиду чего Великобритания продолжит полноценную поддержку Украины.

Примечательно, что такой вывод Зеленский сделал после личной телефонной беседы с Джонсоном, произошедшей уже после отставки политика.