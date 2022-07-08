Kyodo: главы МИД G20 отказались фотографироваться с Лавровым на Бали

Японская газета Kyodo сообщает, что традиционная церемония фотосессии глав внешнеполитических министерств стран G20 отменена.

8 июля японское информационное агентство Kyodo сообщило, что традиционная фотосессия глав Министерств иностранных дел стран "Большой Двадцатки" отменена. Встреча происходила на Бали, куда прибыл российский министр Сергей Лавров.

По данным журналистов Kyodo, госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен отказался фотографироваться с Лавровым, после чего подобную инициативу поддержало большинство участников форума.