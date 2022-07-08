Армии России и ДНР уничтожили 30 наёмников из Грузии под Северском
Союзные войска России и ДНР ликвидировали группу грузинских наёмников, воевавших на стороне Украины.
Утром 8 июля пресс-служба народной милиции ДНР сообщила, что коалиция вооружённых сил России и Донецкой Народной республики успешно ликвидировала группировку наёмников из Грузии, воевавших за ВСУ. Сообщается, что иностранцы были уничтожены при попытке отступить с поля боя.
По данным НМ Донецкой Народной республики, грузинские солдаты покидали поле боя на легковых машинах и пикапах, однако в этот момент союзные силы и ДНР смогли убить не менее тридцати наёмников.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Bloomberg: ЕК заблокировала кредит для Украины на €1,5 млрд из-за недоверия к Киеву
Пушков: причиной отставки Джонсона стала его тяга к полуголым фотосессиям
Начальник ГРУ Беларуси Косыгин допустил ракетный удар по территории Польши
Reuters: Канада снимает санкции с турбин «Газпрома» по просьбе Германии
Пискорский: НАТО не поможет Польше в случае войны с РФ на территории Украины