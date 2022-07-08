Союзные войска России и ДНР ликвидировали группу грузинских наёмников, воевавших на стороне Украины.

Утром 8 июля пресс-служба народной милиции ДНР сообщила, что коалиция вооружённых сил России и Донецкой Народной республики успешно ликвидировала группировку наёмников из Грузии, воевавших за ВСУ. Сообщается, что иностранцы были уничтожены при попытке отступить с поля боя.

По данным НМ Донецкой Народной республики, грузинские солдаты покидали поле боя на легковых машинах и пикапах, однако в этот момент союзные силы и ДНР смогли убить не менее тридцати наёмников.