Пушков: причиной отставки Джонсона стала его тяга к полуголым фотосессиям
Сенатор Алексей Пушков рассказал о причинах, по которым Борис Джонсон был вынужден покинуть пост премьер-министра Великобритании.
Утром 8 июля сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков сообщил, уход премьер-министра Британии Бориса Джонсона из политики связан с его тягой к полуголым фотосессиям: бывший британский министр мог показать свои грудные мышцы собственным подчинённым, как планировал сделать на саммите G7.
Таким образом Пушков высмеял предложение Джонсона подшутить над Владимиром Путиным, обыграв его фотографию на лошади с голым торсом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Пушков: причиной отставки Джонсона стала его тяга к полуголым фотосессиям
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