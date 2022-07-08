CNN: Зеленский заявил об отказе Украины уступить территории в пользу России

Владимир Зеленский утверждает, что украинцы не собираются уступать свои территории в пользу России, сообщают журналисты CNN.

Утром пятницы было обнародовано интервью Владимира Зеленского американскому телеканалу CNN, в ходе которого политик сообщил о нежелании украинцев уступать свои территории в пользу России. По словам Зеленского, Украина не откажется от своих регионов даже для скорейшего прекращения военного конфликта.

Также Владимир Зеленский пообещал, что в скором времени украинские войска смогут продемонстрировать преданность собственной земле, отвоевав утраченные территории.