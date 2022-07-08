Лавров заявил, что Запад не ответил на неудобные вопросы России на саммите G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не получил ответа от западных государств на свои вопросы.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что представители РФ на саммите стран «большой двадцатки» подняли неудобные вопросы для Запада.

Представители «западных партнеров» отвечать на них не стали.

Лавров утверждает, будто на саммите завязалась бурная дискуссия, где развивающиеся страны почти не поддерживали западные.

Лавров объяснил отсутствие ответов на вопросы России тем, что у Запада есть «оголтелая русофобия».