Союзные силы РФ и ДНР ликвидировали 30 наёмников из Грузии под Северском
Солдаты армии России и ДНР разбили колонну грузинских боевиков, сражавшихся на стороне Украины.
8 июля Народная милиция ДНР сообщила о том, что союзные войска успешно уничтожили группу грузинских наёмников, которые сражались на стороне ВСУ и получали за это денежное вознаграждение.
Отмечается, что колонна состоящая по меньшей мере из 30 боевиков была разгромлена при попытке отступления под Северском, который пока что находится по контролем киевского режима.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров
Foreign Policy: республиканская партия США открыто встала на строну Путина
Начальник ГРУ Беларуси Косыгин допустил ракетный удар по территории Польши
НАСА обвинило Россию в использовании МКС в политических целях
Пискорский: НАТО не поможет Польше в случае войны с РФ на территории Украины