Солдаты армии России и ДНР разбили колонну грузинских боевиков, сражавшихся на стороне Украины.

8 июля Народная милиция ДНР сообщила о том, что союзные войска успешно уничтожили группу грузинских наёмников, которые сражались на стороне ВСУ и получали за это денежное вознаграждение.

Отмечается, что колонна состоящая по меньшей мере из 30 боевиков была разгромлена при попытке отступления под Северском, который пока что находится по контролем киевского режима.