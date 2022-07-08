Союзные силы РФ и ДНР ликвидировали 30 наёмников из Грузии под Северском

Солдаты армии России и ДНР разбили колонну грузинских боевиков, сражавшихся на стороне Украины.

8 июля Народная милиция ДНР сообщила о том, что союзные войска успешно уничтожили группу грузинских наёмников, которые сражались на стороне ВСУ и получали за это денежное вознаграждение.

Отмечается, что колонна состоящая по меньшей мере из 30 боевиков была разгромлена при попытке отступления под Северском, который пока что находится по контролем киевского режима.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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