Лавров прокомментировал отказ Блинкена сфотографироваться с министрами G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу отсутствия у госсекретаря США Энтони Блинкена желания делать общее фото с саммита G20.
Глава российской дипломатии Сергей Лавров 8 июля сказал, что не приглашал Энтони Блинкена сфотографироваться вместе.
Ранее стало известно, что 8 июля министры стран G20 не стали проводить традиционную церемонию с общим фото.
Многие СМИ сообщили, что это было сделано из-за того, что глава Госдепа США Энтони Блинкен не хотел делать совместное фото с Лавровым.
Лавров сказал, что никого сам не приглашал и на саммите он находится, потому что он был приглашен Индонезией.
Вчера, 7 июля, руководители дипломатических ведомств стран «Большой семерки» отказались присутствовать на торжественном ужине из-за присутствия там российского министра Лаврова.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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