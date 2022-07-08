Лавров прокомментировал отказ Блинкена сфотографироваться с министрами G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу отсутствия у госсекретаря США Энтони Блинкена желания делать общее фото с саммита G20.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров 8 июля сказал, что не приглашал Энтони Блинкена сфотографироваться вместе.

Ранее стало известно, что 8 июля министры стран G20 не стали проводить традиционную церемонию с общим фото.

Многие СМИ сообщили, что это было сделано из-за того, что глава Госдепа США Энтони Блинкен не хотел делать совместное фото с Лавровым.

Лавров сказал, что никого сам не приглашал и на саммите он находится, потому что он был приглашен Индонезией.

Вчера, 7 июля, руководители дипломатических ведомств стран «Большой семерки» отказались присутствовать на торжественном ужине из-за присутствия там российского министра Лаврова.