Сергей Лавров утверждает, что западные государства всё чаще высказывают свои желания победить Россию на поле боя руками граждан Украины.

Утром 8 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на встречу G20, проходящую на Бали, где сообщил, что западные страны не дают правительству Украины возобновить мирный переговорный процесс с представителями Москвы, что способствует затягиванию конфликта.

По мнению Лаврова, государства коллективного Запада во главе с Соединёнными Штатами и НАТО фактически заставляют Украину воевать против России.