Зеленский отказался идти на территориальные уступки России

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность передачи украинских территорий России.

Владимир Зеленский в своём интервью американскому телеканалу CNN заявил о том, что киевский режим и все украинцы не готовы идти на территориальные уступки Российской Федерации.

Помимо этого Зеленский также высказал своё мнение касательно того, что страны-участницы Североатлантического альянса допустили роковую ошибку, когда отказали Украине во вступление НАТО.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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