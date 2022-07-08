Зеленский отказался идти на территориальные уступки России
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность передачи украинских территорий России.
Владимир Зеленский в своём интервью американскому телеканалу CNN заявил о том, что киевский режим и все украинцы не готовы идти на территориальные уступки Российской Федерации.
Помимо этого Зеленский также высказал своё мнение касательно того, что страны-участницы Североатлантического альянса допустили роковую ошибку, когда отказали Украине во вступление НАТО.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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