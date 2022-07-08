Министры иностранных дел отказались фотографироваться с Лавровым на саммите G20

Главы МИД стран-участниц G20 отказались делать совместную фотографию с Сергеем Лавровым во время саммита на Бали.

В пятницу, 8 июля 2022 года, японское новостное агентство «Киодо Цусин» сообщило об отмене традиционной фотосессии министров иностранных дел стран-участниц «Большой двадцатки».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен своим примером спровоцировал большую часть участников саммита G20 на Бали бойкотировать фотосессию из-за личной неприязни к Сергею Лаврову.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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