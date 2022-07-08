Шахназаров рассказал, почему Киркорова не хотят видеть в Армении

Известный российский журналист и писатель Михаил Шахназаров поведал о том, почему Киркорова не ждут в Армении.

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров стал нежеланным гостем в Армении ещё много лет назад. Почему так случилось, рассказал писатель и журналист Михаил Шахназаров.

Оказывается по отцу Бедросу Филипповичу Киркорову, который изменил свою фамилию с Киркорян, поп-король имеет армянские корни.

Один раз Филипп Бедросович изъявил желание выступить с концертной программой в Ереване, но ему отказали. Шахназаров говорит, что исполнитель - персона нон грата в столице Армении.

Писатель поведал об этом в рамках передачи "Полный абзац".

Филипп Киркоров - персона нон грата в Ереване. Когда он должен был концерты там давать, лет 15, наверное, назад, ему сказали: "Мы тебя просто грохнем". Там есть такая партия, такие экстремисты-ребята, за маечку с турецким флагом и "Мама, шика дам". Билеты были, говорят, проданы очень много. Папа приезжает, поет на армянском, а Филипп не приезжал в Ереван.

Ранее Михаил Шахназаров позволил себе дать нелестную оценку выступления Чулпан Хаматовой в столице Британии. Актриса декламировала отрывок пьесы на подмостках Лондона. Это представление публицист назвал доказательством смерти карьеры популярной в России актрисы.