Лавров не позвал фотографироваться Блинкена на встрече глав МИД G20

Сергей Лавров сообщил, что не позвал фотографироваться госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена.

Японское новостное издание Kyodo сообщает, что государственный секретарь США Энтони Блинкен саботировал фотосессию глав МИД стран "Большой двадцатки", отказавшись фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Позднее Лавров сообщил, что он сам не приглашал Блинкена сделать с ним фотографию. Также российский политик напомнил, что на встречу лидеров МИДов государств-членов G20 его пригласила Индонезия, а не Энтони Блинкен.