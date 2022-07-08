Российские космонавты на МКС подняли флаг ЛНР
На международной космической станции российские астронавты подняли флаг ЛНР.
Трое российский астронавтов, находящихся на Международной космической станции, подняли флаг самопровозглашенной Луганской народной республики.
Они сели втроем и вместе взяли в руки флаг так называемой ЛНР, этот момент и был запечатлен на фотографии.
Это фото вызвало негативную реакцию у руководства НАСА, которое обвинило Россию в использовании МКС в политических целях.
"Фотография российских космонавтов с флагом ЛНР на МКС вызвала раздражение в НАСА: там обвинили Россию в использовании станции в политических целях для поддержки спецоперации на Украине, пишет Washington Post", - передает РИА.
Рогозин отреагировал на данное событие и заявил, что НАТО первыми нарушили принцип "космос вне политики".
Опубликовано: Николай Скира
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