МИД РФ: США просят признать воевавших за ВСУ пленных наёмников комбатантами

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков сообщил, что правительство США связалось с Россией по поводу попавших в плен на Украине американских наёмников.

Утром 8 июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что правительство США попросило Москву и ДНР признать статус комбатантов за американскими наёмниками, попавшими в плен на Украине при участии в боевых действиях на стороне ВСУ.

По словам Рябков, в подобном случае на военнопленных из США распространялась бы Женевская конвенция, однако переговоры Москвы с Вашингтоном на данную тему не получили продолжения и пока были однократными.