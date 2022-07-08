МИД РФ: США просят признать воевавших за ВСУ пленных наёмников комбатантами
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков сообщил, что правительство США связалось с Россией по поводу попавших в плен на Украине американских наёмников.
Утром 8 июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что правительство США попросило Москву и ДНР признать статус комбатантов за американскими наёмниками, попавшими в плен на Украине при участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
По словам Рябков, в подобном случае на военнопленных из США распространялась бы Женевская конвенция, однако переговоры Москвы с Вашингтоном на данную тему не получили продолжения и пока были однократными.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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