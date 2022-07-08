США хотели обменять американских пленных, которые воевали за ВСУ

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что со стороны Соединенных штатов Америки был сигнал по поводу пленных.

Замглавы российского дипломатического ведомства Сергей Рябков 8 июля заявил, что Вашингтон дал сигнал по пленным, которые воевали с Россией на стороне Вооруженных сил Украины.

Однако, по словам Рябкова, но ничего сделано не было.

Также Рябков предложил Вашингтону обменивать заключенных между Российской Федерацией и Соединенных штатов Америки без огласки в СМИ в так называемом «закрытом режиме».

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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