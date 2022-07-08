WP: НАСА обвинила РФ в использовании МКС в политических целях из-за флага ЛНР
Washington Post утверждает, что администрация НАТО обвинила Россию в использовании Международной космической станции в целях политической пропаганды.
Американская газета WP сообщает, что НАСА обвинила Россию развёртывании флага Луганской Народной республики на Международной космической станции с целью продвижения российской военной спецоперации на Украине.
По мнению главы организации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, данная информация не соответствует действительности, поскольку именно США политизировало своё сотрудничество с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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