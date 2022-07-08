НАСА осудило российских космонавтов на МКС за фотографию с флагом ЛНР

Американское космическое агентство НАСА обвинило Россию в военной пропаганде и использовании МКС в политических целей.

Национальное космическое агентство США НАСА выпустило заявление по поводу фотографии российских космонавтов, которое 8 июля передало издание Washington Post.

НАСА осудило Россию за использование Международной космической станции для продвижения специальной военной операции в Украине.

Космическое агентство решительно осудило использование космической станции в политических целях.

НАСА пишет, что целями МКС является развитие науки, технологий для мирных целей, и с этими целями военная пропаганда несовместима.

Фотография космонавтов с флагом ЛНР была опубликована 4 июля на сайте Роскосмоса.