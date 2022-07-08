НАСА осудило российских космонавтов на МКС за фотографию с флагом ЛНР
Американское космическое агентство НАСА обвинило Россию в военной пропаганде и использовании МКС в политических целей.
Национальное космическое агентство США НАСА выпустило заявление по поводу фотографии российских космонавтов, которое 8 июля передало издание Washington Post.
НАСА осудило Россию за использование Международной космической станции для продвижения специальной военной операции в Украине.
Космическое агентство решительно осудило использование космической станции в политических целях.
НАСА пишет, что целями МКС является развитие науки, технологий для мирных целей, и с этими целями военная пропаганда несовместима.
Фотография космонавтов с флагом ЛНР была опубликована 4 июля на сайте Роскосмоса.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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