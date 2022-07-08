Рябков: РФ и Украина будут заниматься обменом военнопленных в закрытом режиме
Заместитель лидера МИД России Сергей Рябков рассказал о процессе обмена военнопленными с Украиной.
8 июля замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что считает важным продолжать обмен военнопленными с Киевом в исключительно закрытом режиме, используя уже налаженные дипломатические каналы между РФ и правительством нынешней Украины.
По мнению Рябкова, подобная схема обмена заключёнными и военными пленниками поможет облегчить судьбу россиян, оказавшихся в распоряжении солдат украинской армии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров
Foreign Policy: республиканская партия США открыто встала на строну Путина
Начальник ГРУ Беларуси Косыгин допустил ракетный удар по территории Польши
НАСА обвинило Россию в использовании МКС в политических целях
Пискорский: НАТО не поможет Польше в случае войны с РФ на территории Украины