Рябков: РФ и Украина будут заниматься обменом военнопленных в закрытом режиме

Заместитель лидера МИД России Сергей Рябков рассказал о процессе обмена военнопленными с Украиной.

8 июля замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что считает важным продолжать обмен военнопленными с Киевом в исключительно закрытом режиме, используя уже налаженные дипломатические каналы между РФ и правительством нынешней Украины.

По мнению Рябкова, подобная схема обмена заключёнными и военными пленниками поможет облегчить судьбу россиян, оказавшихся в распоряжении солдат украинской армии.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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