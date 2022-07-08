Лолита сообщила, что уехала из Москвы во Владивосток

Известная в России исполнительница Лолита Милявская разметила в своих социальных сетях видео с борта самолёта во Владивостоке.

Известная российская певица Лолита Милявская разместила в своих соцсетях ролик, где она находится на борту самолета. Видео артистка подписала, рассказав фолловерам, что путешествие касается работы.

Ну все, по своим работам во Владивосток. До встречи!

Исполнительница уже сообщала о том, что не намерена уезжать из Российской Федерации.

Лолита Милявская не перестаёт удивлять публику эпатажным поведением, нарядами. Недавно она решила рассказать фанатам о своем недавнем преображении. Знаменитость также решила похвастаться стильными тату, которые украшают её руку и шею.

Нашла в Болгарии переводные картинки и счастлива. На неделю хватит.

Подписчики знаменитости под этой записью признались, что не ждали такого от нее. Некоторые по этому поводу вспомнили про 65-летнюю любительницу нательных рисунков - Ларису Долину, которая ранее буквально признавалась в любви к татуировкам.

Также недавно Лолита раскрыла размер пенсий как свой, так и самой известной в России певицы Аллы Пугачёвой.

Милявская заявила, что её пенсионное пособие составляет 23 000 российских рублей, а Примадонна с её многочисленными регалиями ежемесячно "имеет" 46 000.