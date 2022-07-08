Блинкен сорвал церемонию общего фото на саммите G-20
США сорвали церемонию фотографирования участников саммита "Большой двадцатки".
Энтони Блинкен представляет Соединенные Штаты Америки на саммите "Большой двадцатки", который проходит сейчас в Индонезии.
Традиционно представители всех стран делают общее фото, но в тот раз все пошло немного не по плану.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что он не будет фотографироваться вместе с главой российского МИДа Сергея Лаврова.
По данным японского информационного агентства Киодо, на этот раз общее фото не будет сделано.
Напомним, что Сергей Лавров представляет Российскую Федерацию на данном саммите в Индонезии, который проходит 7-8 июля.
Опубликовано: Николай Скира
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