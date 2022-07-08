США намерены сами подготовить будущих лидеров Армении, Грузии и Азербайджана
Вашингтон намерен сам подготовить будущую политическую элиту Азербайджана, Армении и Грузии.
Соединенные Штаты будут спонсировать подготовку будущей политической элиты из Армении, Грузии и Азербайджана, передает БелТА со ссылкой на Украина.RU.
На это будет выделен грант на сумму в 585 тысяч долларов. 60 студентов и выпускников университетов не старше 24 лет получат возможность уехать на стажировку в США.
Там они будут проходить обучение, после чего их направят стажироваться в различные общественно-политические американские организации.
Затем они вернутся домой и, по плану США, будут добиваться "социальных изменений мирным путем" и "реализовывать общественные проекты при активном наставничестве со стороны организации-грантополучателя".
Опубликовано: Николай Скира
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