США намерены сами подготовить будущих лидеров Армении, Грузии и Азербайджана

Вашингтон намерен сам подготовить будущую политическую элиту Азербайджана, Армении и Грузии.

Соединенные Штаты будут спонсировать подготовку будущей политической элиты из Армении, Грузии и Азербайджана, передает БелТА со ссылкой на Украина.RU.

На это будет выделен грант на сумму в 585 тысяч долларов. 60 студентов и выпускников университетов не старше 24 лет получат возможность уехать на стажировку в США.

Там они будут проходить обучение, после чего их направят стажироваться в различные общественно-политические американские организации.

Затем они вернутся домой и, по плану США, будут добиваться "социальных изменений мирным путем" и "реализовывать общественные проекты при активном наставничестве со стороны организации-грантополучателя".