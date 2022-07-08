Захарова: покушение на Синдзо Абэ в Японии было актом терроризма

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщает, что нападение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ является террористическим актом.

8 июля сотрудник Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ расценивается представителями Кремля как акт государственного терроризма, исполнители которого обязательно будут наказаны местными правоохранительными органами.

Также Захарова выразила слова поддержки родным и близким Абэ, пожелав скорейшего выздоровления бывшему японскому премьер-министру, который по сообщениям агентства Kyodo, уже не подаёт признаков жизни.