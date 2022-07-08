Минобороны РФ: ракетным ударом по Одессе уничтожены две установки Harpoon

Министерство обороны России сообщает о ликвидации на Украине двух противокорабельных ракетных комплекса Harpoon.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что накануне российские ракетные войска применили высокоточное оружие, нанеся удар по складу боеприпасов и военной техники вооружённых сил Украины возле населённого пункта Лиман в Одесской области.

По данным Минобороны, в результате удара по Лиману были уничтожены два противокорабельных ракетных комплекса Harpoon, прибывших на Украину из Великобритании.