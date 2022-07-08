Германия не радифицировала присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

Бундестаг ФРГ временно отказался поддерживать проект закона, который позволяет ратицифировать присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу НАТО.

Ранее против вступление Швеции и Финляндии в альянс выступала Турция. В Анкаре заявляли, что будут блокировать присоединение этих двух стран к альянсу до тех пор, пока они не выдадут членов Рабочей партии Курдистана (запрещенной и террористической организации в Турции).

После саммита НАТО в Мадриде, который прошел в конце июня, Турция изменила свою позицию и перестала препятствовать вступлению Швеции и Финляндии в военно-политическое объединение 30 государств.

При этом в России неоднократно заявляли, что вступление этих стран в НАТО будет мешать развитию двухсторонних отношений. Более того, скорее всего это вызовет эскалацию напряженности и создаст угрозу безопасности на всем европейском континенте.

Сегодня стало известно, что Бундестаг ФРГ временно отложил решение по принятию законопроекта, который позволяет Швеции и Финляндии ратифицировать соглашение по вступление в НАТО. Таким образом, присоединению к альянсу уже препятствует Германия.