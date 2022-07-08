Токаев объявил о выходе Казахстана из Международного валютного комитета СНГ

Президент Казахстана Токаев подписал указ о выходе его страны из валютного комитета при СНГ.

8 июля казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о выходе Казахстана из договора с СНГ о создании Межгосударственного комитета, подписанного 26 мая 1995 и ратифицированного в 2013 году в Минске.

Примечательно, что накануне Россия запретила транзит казахстанской нефти, после чего Токаев поручил незамедлительно искать новые пути сбыта энергоресурсов в страны Европейского союза.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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