Минобороны РФ отчиталось об уничтожении британских установок Harpoon в Одесской области
Российское оборонное ведомство сообщило об унчтожении британских ракетных установок в Украине.
В ходе брифинга Министерства обороны Российской Федерации рассказали о ходе специальной военной операции на территории Украины.
По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, был нанесен ракетный удар по военным объектам в Одесской области.
После нанесенного удара были уничтожены поставленные из Великобритании ракетные комплексы Harpoon.
"Минобороны России: ракетным ударом у Лимана в Одесской области уничтожены 2 доставленные из Британии установки берегового комплекса противокорабельных ракет Harpoon", - говорилось в сообщении.
Также стало известно об уничтожении нескольким самолетов ВСУ в Николаевской области.
Опубликовано: Николай Скира
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