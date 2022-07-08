Минобороны РФ отчиталось об уничтожении британских установок Harpoon в Одесской области

Российское оборонное ведомство сообщило об унчтожении британских ракетных установок в Украине.

В ходе брифинга Министерства обороны Российской Федерации рассказали о ходе специальной военной операции на территории Украины.

По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, был нанесен ракетный удар по военным объектам в Одесской области.

После нанесенного удара были уничтожены поставленные из Великобритании ракетные комплексы Harpoon.

"Минобороны России: ракетным ударом у Лимана в Одесской области уничтожены 2 доставленные из Британии установки берегового комплекса противокорабельных ракет Harpoon", - говорилось в сообщении.

Также стало известно об уничтожении нескольким самолетов ВСУ в Николаевской области.