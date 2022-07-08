Минобороны РФ заявило о 290 уничтоженных украинских военных и сбитых самолетах МиГ-29 и Су-25

Российское оборонное ведомство заявило, что за минувшие сутки ВС РФ уничтожили до 290 украинских военных в результате огневого поражения батальона территориальной обороны в Очакове.

Российские самолеты ВКС Су-35 также сбили в воздухе два украинских истребителя — МиГ-29 и Су-25. Они были подбиты в Николаевской области, о месторасположении обломков и, возможно, спасшихся летчиках, пока ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что еще один МиГ-29 Военно-воздушных сил Украины был сбит над территорией Донецкой народной республики. За сутки силами республики и ВС РФ были также сбиты девять БПЛА над Херсонской областью.

Высокоточным оружием морского базирования были уничтожены две установки ракетного комплекса Harpoon британского производства в Одесской области. В Краматорске — две пусковые установки комплекса «Точка-У» и более 150 украинских военных.

Российская армия также уничтожила на территории Донецкой народной республики шесть украинских реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов ВСУ.