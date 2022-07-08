Ниинистё подписал закон об установке забора на границе Финляндии с Россией

Финский президент Саули Ниинистё одобрил поправки к законопроекту о пограничной охране в Финляндии.

Днём 8 июля президент Финляндии Саули Ниинистё ратифицировал государственные поправки к законопроекту о пограничной охране страны, благодаря чему Хельсинки начнут строить забор на границе с Россией.

Согласно подписанному документу, поправки к закону Саули Ниинистё вступают в законную силу с 15 июля. Именно в этот день Финляндия начнёт строить забор на российской границе.