Песков оценил слова Путина о том, что РФ не начинала спецоперацию в Украине «всерьёз»

Дмитрий Песков объяснил слова Путина о том, что Россия ещё не начинала ничего "всерьёз" в ходе военной спецоперации на Украине.

Глава пресс-службы Путина Дмитрий Песков сообщил, что правительство России пока что использует лишь незначительную часть военного потенциала страны в ходе специальной операции на территории Украины.

По словам Пескова, военные возможности России и Украины абсолютно несоизмеримы: именно это имел в виду Владимир Путин, когда говорил, что РФ ещё ничего не начинала на Украине "всерьёз".