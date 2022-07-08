Жители Анапы требуют отменить концерты Киркорова после его танцев на кресте

Активисты из Анапы выступили с требованием отметить выступления известного российского певца Филиппа Киркорова, которые должны состояться 25 июля и 10 августа текущего года.

Не желают жители Анапы лицезреть Филиппа Киркорова у себя в городе из-за его скандально известного номера "Мария Магдалена". На своём юбилейном концерте поп-король позволил себе взобраться на поваленный крест, где находилась "распятая" женщина.

В обращении активистов из Анапы сказано:

Признавая все нарастающие угрозы обществу, культуре и традициям народов России, продвигаемые такими "деятелями культуры" как гражданин Киркоров, участники встречи единодушно заявляют о назревшей необходимости положить конец безнаказанным актам глумления, вседозволенности и оскорбления чувств верующих.

По словам возмущённых, Киркоров ведёт пропаганду "извращения, культа наживы, наркомании", покушается на патриотические и традиционные ценности жителей Российской Федерации. Жители Анапы настаивают на том, что исполнителя необходимо лишить звания Народного артиста России.

До этого сообщалось, что Филипп Бедросович является персоной нон грата в Армении. Певец не даёт там концерты. Об этом поведал журналист Михаил Шахназаров.

По отцу Бедросу Киркорову, который был ранее Киркоряняном, но поменял фамилию, знаменитость имеет армянские корни.

Шахназаров рассказал:

Филипп Киркоров - персона нон грата в Ереване. Когда он должен был концерты там давать, лет 15, наверное, назад, ему сказали: "Мы тебя просто грохнем". Там есть такая партия, такие экстремисты-ребята, за маечку с турецким флагом и "Мама, шика дам". Билеты были, говорят, проданы очень много. Папа приезжает, поет на армянском, а Филипп не приезжал в Ереван.

Киркоров захотел дать концерт в столице Армении, но ему позволено не было.