Байдена уличила в торговле нефтью с Россией в обход собственных же санкций

Семья президента США Джо Байдена может быть замешана в торговле нефтью с Россией.

Американское издание The Washington Free Beacon, провело расследование и узнало, что президент США Джо Байден может быть причастен к торговле нефтью с Россией.

Иронично, что сам глава Белого дома активно продвигает введение все более жестких ограничений на торговлю с Российской Федерации.

Суть в том, что сын Джо Байдена Хантер является держателем крупного пакета акций китайской компании Unicorn, которая торгует нефтью с РФ.

Получается, что он может влиять на принятие решений в крупной корпорации, которая ведет торговлю в обход американских же санкций против России.

Опубликовано: Николай Скира

 

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