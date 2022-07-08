Байдена уличила в торговле нефтью с Россией в обход собственных же санкций
Семья президента США Джо Байдена может быть замешана в торговле нефтью с Россией.
Американское издание The Washington Free Beacon, провело расследование и узнало, что президент США Джо Байден может быть причастен к торговле нефтью с Россией.
Иронично, что сам глава Белого дома активно продвигает введение все более жестких ограничений на торговлю с Российской Федерации.
Суть в том, что сын Джо Байдена Хантер является держателем крупного пакета акций китайской компании Unicorn, которая торгует нефтью с РФ.
Получается, что он может влиять на принятие решений в крупной корпорации, которая ведет торговлю в обход американских же санкций против России.
Опубликовано: Николай Скира
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