На курорте в Испании тонущих туристов теперь будут спасать только за деньги
На популярном испанском курорте в городе Сан-Себастьян пьяных туристов будут спасать из воды за деньги.
Руководство испанского города Сан-Себастьян приняло решение, что теперь за спасение тонущих людей, которые находятся в нетрезвом состоянии, будут брать деньги.
При этом необходимо будет доказать, что в момент несчастного случая человек находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас власти занимаются разработкой соответствующего законопроекта, передает британское издание The Guardian.
Это связано с тем, что местные власти все чаще жалуются на туристов, которые в пьяном виде заплывают дальше разрешенного.
Опубликовано: Николай Скира
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