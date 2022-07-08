На курорте в Испании тонущих туристов теперь будут спасать только за деньги

На популярном испанском курорте в городе Сан-Себастьян пьяных туристов будут спасать из воды за деньги.

Руководство испанского города Сан-Себастьян приняло решение, что теперь за спасение тонущих людей, которые находятся в нетрезвом состоянии, будут брать деньги.

При этом необходимо будет доказать, что в момент несчастного случая человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас власти занимаются разработкой соответствующего законопроекта, передает британское издание The Guardian.

Это связано с тем, что местные власти все чаще жалуются на туристов, которые в пьяном виде заплывают дальше разрешенного.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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