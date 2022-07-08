В США неудачно испытали ракету-носитель Minotaur II — она взорвалась при взлете

Ракета-носитель американского производства Minotaur II взорвалась при плановых испытаниях на авиационной базе «Ванденберг» в штате Калифорния. Официальное сообщение размещено на сайте базы.

Взрыв Minotaur II произошел спустя 11 секунд после запуска ракеты-носителя. Сам запуск был произведен в 23:01 в среду (7 июня 2022 года). Представители авиационной базы заявили, что на ракете не было установлено никаких снарядов, а обломки упали на территорию рядом с местом запуска.

В результате взрыва никто не пострадал, однако на территории базы произошел сильный пожар, который тушили несколько расчетов экстренных служб. Ранее в США также неудачно испытали еще одну ракету — Alpha.

На этой же авиабазе «Ванденберг» в штате Калифорния, инженеры дистанционно прервали запуск ракеты Alpha американской компании Firefly Aerospace. Прерывания прошло «не по плану» и ракета взорвалась.

Примечательно, что первое испытание ракеты Alpha также закончилось взрывом. С чем связаны неудачи, инженеры не сообщают. В результате всех трех инцидентов пострадавших не было, однако постройки был серьезно страдали от обломков.