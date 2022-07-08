В украинском Ужгороде на ночь Ивана Купала сожгли Кремль
В Украинском городе Ужгород на праздновании ночи Ивана Купала вместо обычного костра зажгли макет Кремля.
В украинском городе Ужгород решили политизировать традиционный ежегодный праздник Ивана Купала.
7 июля вместо ставшего привычным для людей праздника решили провести его под лозунгом "Святкуємо Купала, щоби раша запалала!".
Кульминацией мероприятия вместо традиционных прыжков через костер , песен и хороводов стало одиозное сжигание макета "Кремля".
Отметим, что через костер все же прыгали, да и венки спускали на воду, но самый большой ажиотаж вызвало именно "сжигание Кремля".
Также на мероприятии собирали деньги, которые должны пойти на поддержку Вооруженных сил Украины.
Выходит, что теперь политическую подоплеку в Украине приписывают даже к самым, казалось бы, светлым и безобидным праздникам.
Опубликовано: Николай Скира
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