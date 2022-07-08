Королёва развеяла слухе о своём разводе с Тарзаном

Известная российская певица Наташа Королёва счастлива в браке с Сергеем Глушко (Тарзан - творческий псевдоним). Правда, в последнее время стали ходить слухи о расставании пары. Королёва развеяла их.

49-летняя испонительница Наташа Королёва в компнаии супруга-стриптизера Сергея Глушко посетила кинопремьеру в российской столице, поразив фанатов сногсшибательным внешним видом.

Певица развеяла слухи о расставании с мужем. О том, что у семейной пары все хорошо, говорят видео знаменитости, которыми та поделилась в своих социальных сетях.

Королёва и Тарзан едут на премьерный показ комедии "Булки" с Кристиной Асмус в Москве. По дороге супруги шутят и смеются в авто.

Королёва описывает поездку, не забывая похвалить себя.

У нас семейный выезд. Я хвастаюсь, что я на сексе, в мини, в 49, между прочим. Не всем так удается. Я сегодня сексуальная кошелка. Мне сказали, не выпендривайся сильно, все-таки в паспорт надо заглядывать.

Внешний вид российских звёзд можно оценить по фрагментам видео, когда семейная чета идёт пешком.

Королёва с уверенностью шагает в ярком облегающем коротком платье. Сверху певица накинула черный и с белыми отворотами пиджак, по длине такой же как и платье.

Муж также не отстаёт. На нём ярко-розовые брюки-джоггеры и цветной верх.

На самой премьере пара продолжала держаться вместе, с удовольствием позируя публике.